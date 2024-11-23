الرياضة - 08:40 - حدث وأنت نائم| سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف.. ودهس سيارة شيف شهير لـ «دليفري زايد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:40 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها القبض على مشرفة حضانة الغربية، وملابسات واقعة دهس سيارة شيف شهير لـ دليفري بالشيخ زايد، ورياضيون خلف القضبان، وسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، وغيرها، التي سنعرضها في هذا التقرير.

كشف ملابسات واقعة دهس سيارة شيف شهير لـ دليفري «زايد»

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة «شيف شهير» بدراجة نارية مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

كان قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومتوفى، و بالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية.

وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هارباً.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، حضر لمقر القسم مالك السيارة " الشيف الشهير" محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته طالب سن 16 لايحمل رخصة قيادة وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له.. وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.

«رياضيون خلف القضبان».. كواليس محاكمة 3 لاعبين من الأهلي والزمالك بتهم مختلفة

أحمد فتوح وإمام عاشور وأيمن اشرف، 3 من لاعبي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ارتبطت أسماؤهم بقضايا شهيرة داخل ساحات المحاكم، فما بين القتل الخطأ والنصب والتعدي والضرب، تعددت التهم الموجهة لثلاثي الأهلي والزمالك.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم كيف بدأت أزمات 3 من لاعبي الأهلي والزمالك، وحتى انتهاء اثنين منها، وبقاء الثالثة منظورة أمام المحكمة.

بدأت أزمة «أحمد فتوح» لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، في الحادي عشر من أغسطس الماضي، حال عودة اللاعب من الساحل الشمالي رفقة محمد صبحي وآخر، إذ دهس اللاعب أمين شرطة «الشبكي» على الطريق ما تسبب في تناثر الجثة لأشلاء على الطريق، في مشهد مأساوي لم يتحمله اللاعب الذي انتظر حتى اقتادته قوات الشرطة إلى قسم العلمين.

النيابة العامة أحالت اللاعب فتوح في 15 أغسطس الماضي، إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تحليل المخدرات والذي أفاد بأن لاعب الزمالك يتعاطى لجوهر الحشيش المخدر، وبعد 4 ليالٍ عقدت محكمة جنايات مطروح أول جلسات القضية، إذ استمعت هيئة المحكمة لأقوال ابنة الضحية و التي أكدت أنها لن تعفو عن الجاني: «مش هنتنازل.. جابوا بابا في أكياس، ولو كانوا جابوه في كفن كنا ممكن نقبل الدية».

بجلسة 16 سبتمبر، قررت محكمة جنايات مطروح تأجيل قضية اللاعب أحمد فتوح، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل للحكم، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وبعدها بأيام تقدم اللاعب و دفاعه بزيارة منزل ضحيته لتقديم واجب العزاء، وبعد مساعي الأهل قبلت الأسرة التصالح بعد تعنت، لتحضر زوجة الراحل وأشقاؤه إلى محكمة الجنايات لتقديم وثيقة رسمية تفيد بالتصالح مع اللاعب، لتقرر المحكمة حجز القضية إلى جلسة 16 نوفمبر، مع إخلاء سبيل اللاعب، للفصل في القضية عقب سماع مرافعة الدفاع واستكمالاً في إجراءات التصالح بعد موافقة النيابة الحزبية كون بنات الراحل قُصر.

قبل الجلسة الأخيرة، سلم فتوح نفسه للشرطة، و الذي وضع في قفص الاتهام تمهيدًا لحضوره المرافعة، ومن ثم النطق بالحكم في الدعوى بعدما قدمت زوجة الراحل إقرار نيابة الأسرة بالإسكندرية على موافقتها على إتمام التصالح مع لاعب الزمالك.

استمعت المحكمة مرافعة الدفاع، لتقرر المحكمة بنهاية الجلسة معاقبة لعب الزمالك أحمد فتوح بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بجانب تغريمه 20 ألف جنيه، و إلغاء رخصة القيادة وانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح.

بدأت قصة إمام عاشور، في الـ 24 مايو لعام 2024، حين انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تورط اللاعب إمام عاشور في مشاجرة مع أفراد الأمن في أحد المولات بالشيخ زايد بالجيزة، بسبب تعرض زوجة لاعب الأهلي لمضايقات حال تواجدها في سينما بأحد مولات الشيخ زايد.

نيابة الشيخ زايد و أكتوبر في الخامس من سبتمبر الماضي، أحيل اللاعب إلى محكمة الجنح العاجلة بتهمة التعدي على فرد الأمن المُكلف بتأمين المول، بعدما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال لاعب الأهلي وزوجته وأقوال المجني عليه، ومن ثم تنعقد أولى جلسات الدعوى في الخامس من أكتوبر الماضي، حيث غاب اللاعب وحضر المجني عليه وصرح انه لن يتنازل عن حقه أمام المحكمة، غذ طالب دفاعه تعديل وصف وقيد الجريمة من تهمة «الضرب» إلى تهمة «استعراض القوة والتهديد بالعنف»، وبتطبيق أقصى العقوبات على اللاعب.

اسمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع اللاعب جانبه مطالبًا من المعتدي عليه، تعويضًا مؤقتًا قدره 40 ألف جنيه عن البلاغ الذي وصفه بالكاذب، للتطلع هيئة المحكمة على فيديوهات الواقعة، وتقرر في جلسة 19 أكتوبر 2024 براءة إمام عاشور لاعب الأهلي من تهمة التعدي على فرد الأمن، لتستأنف النيابة على قرار المحكمة وتعاقب اللاعب بالحبس 6 أشهر غيابيًا.

في تطور تجديد ابداه لاعب الأهلي، تصالح مع فر الأمن المعتدي عليه دون أن يفصح عن التعويض المادي الذي حصل عليه الأخير من لاعب الأهلي حينها تقدم بطلب لنيابات أكتوبر يطالب النيابة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس على إمام عاشور، الامر الذي رفضته النيابة العامة وحدد جلسة 20 نوفمبر أول أمس، لتنظر المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب، حيث ظهر عاشور لأول مرة له في محكمة الجيزة منذ أن بدأت أزمته إذ نصحه القاضي بعدم التهور والتركيز في مستقبله، لتنقضي الدعوى بالتصالح عقب سماع هيئة الدائرة مرافعة دفاع اللاعب، وعقب تقديم فرد الأمن إقرار بالتصالح.

فوجئ لاعب أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي، والنادي الأهلي سابقًا، جمهوره ومتابعيه، بمنشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بصدور حكم قضائي ضده بالحبس 3 سنوات غيابيا وعندما تطلع للأمر تبين أن أحد الأشخاص انتحل اسمه في أعمال النصب والتبديد.

وقال «أشرف» في منشوره: «طبعا أنا تفاجأت بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وبالوصول إلى حقائق الأمر تبين أن وراء ما تم نشره أو تم تلفيقه من اتهام باطل مزور لا أعلم به هو شخص يدعى إسلام، توغل وسط المجتمع الرياضي بحجة إنتاج البرامج وإقامة شركات وهمية مع بعض اللاعبين مستغل تواجده وصوره مع لاعبين كبار وفنانين ورجال أعمال.. فبالتالي يحصل على الثقة ومن هنا تبدأ أفكاره الشيطانية في النصب والتحصل على الأموال وللأسف تم النصب عليا منه في مبلغ مالي وعندما علمت وأيقنت حقيقة أمره، قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وصدر لي حكم قضائي رسمي في الجنحة رقم 3743 لسنة 2022 محكمة السادس من أكتوبر بالسجن ضده ثلاث سنوات وقام بعمل معارضة واستئناف ولم يحضر وأصبح هارب من العدالة».

وذكر اللاعب في منشوره: حاول الشخص الذي انتحل أسمي لإقناعي بالتنازل له ولكن أنا رفضت تماما حتى استلم كامل حقي منه الذي استباحه بعد خداعي أنا والكثير وهذا الشخص هو نفسه الذي له مصلحة مما تم نشره، ومفاجأتي بالحكم للضغط عليا للتنازل ولكن الله مطلع على الحقوق فربما ضارة نافعة وتم التواصل مع المستشار القانوني للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدعو إسلام، ومحاسبته عما قام به من أعمال نصب وتشهير وتزوير .

وقررت محكمة جنح مستأنف الوايلي تأجيل أولى جلسات نظر استئناف لاعب النادي الأهلي السابق و البنك الأهلي أيمن أشرف على حكم إدانته غيابيًَا بالحبس 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، إلى 11 ديسمبر المقبل، لتقديم أصل الشيك.

من سرق مجوهرات زوجة خالد يوسف؟.. تطورات قضية شاليمار شربتلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجيزة من القبض على مخرج سينمائي شهير يبلغ من العمر 60 عامًا، في اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية فاخرة من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل المسروقات الذهبية التي أبلغت شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف بسرقتها، واتهمت مخرجا شهيرا بالتورط في الجريمة.

واتضح أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار شربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، وصفتها بأنها (أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى كواليس اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، لممثل ومخرج شهير بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها.

وذكرت التحريات أن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، تقدمت منذ عام ونصف إلى قسم شرطة الجيزة ببلاغ أفادت فيه بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.

وأضافت التحريات أنه منذ عدة ساعات توجهت زوجة خالد يوسف بإضافة أقوال جديدة للمحضر القديم، وقررت فيه أنها تتهم ممثلا ومخرجا شهيرا بسرقة مصوغاتها الذهبية باعتباره صديقا لها ولزوجها، وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة، وأنه استولى على مصوغاتها.

ولفتت شاليمار شربتلي إلى أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، خاصة أنه قام بإعادة بعض القطع المفقودة لها، بحجة العثور عليها فاتهمته بصلته بالجريمة، وأصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارا بضبطه وإحضاره.

وأعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت المخرج في منزله والأماكن التي يتردد عليها وألقت القبض عليه.

«الداخلية»: القبض على مشرفة حضانة الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مشرفة بإحدى الحضانات بمحافظة الغربية لتعديها بالضرب على طفلة باستخدام عصا.

ورصدت أجهزة الأمن، مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن قيام مشرفة بإحدى الحضانات بالغربية بالتعدي بالضرب على طفلة باستخدام عصا.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

«الرقابة الإدارية» تضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت

حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.

وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.

و أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.