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الرياضة - 08:40 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:40 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:40 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:40 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، إذ سجل سعره في البنك المركزي نحو 49.72 جنيه للبيع، و49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في النبك المركزي المصري

سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 49.72 جنيه.

سعر شراء الدولار في النبك المركزي المصري، سجل نحو 49.62 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر بيع الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 49.72 جنيه.

سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو49.72 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر بيع الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.72 جنيه.

سعر شراء الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.62 جنيه.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.72 جنيه.

سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.62 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر بيع الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.59 جنيه.

سعر شراء الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.49 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر بيع الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.78 جنيه.

سعر شراء الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.68 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر بيع الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.75 جنيه.

سعر شراء الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.75 جنيه.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

سعر بيع الدولار في كريدي أجريكول، سجل نحو 49.30 جنيه.

سعر شراء الدولار في كريدي أجريكول، سجل نحو 49.20 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.72 جنيه.

سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.62 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر بيع الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.84 جنيه.

سعر شراء الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.94 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر بيع الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.30 جنيه.

سعر شراء الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.20 جنيه.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر بيع الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 49.76 جنيه.

سعر شراء الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 49.66 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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