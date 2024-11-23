الزمالك يسعى لصدارة الدوري الليلة عبر بوابة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 08:30 صباحاً - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات

ويسعى نادي الزمالك في مواصلة الانتصارات بالدوري الممتاز والوصول للنقطة التاسعة من بوابة المصري، بعد الفوز في أول جولتين بالدوري أمام البنك الأهلي وسموحة.

الزمالك

فيما يأمل المصري أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد حصده 4 نقاط في أول جولتين من فوز أمام طلائع الجيش وتعادل مع الجونة.

وحال تحقيق الزمالك الفوز سيتصدر الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط.

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.

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