مصطفي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - اختير لاعب نادي بيراميدز مصطفى فتحي أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي والتي جمعت بينهما اليوم في الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وحقق نادي بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-١ في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وقدم مصطفى فتحي مباراة غاية في القوة وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز، حيث سجل اللاعب هدفا وصنع آخر في ثلاثية بيراميدز في اللقاء.

بيراميدز والبنك الأهلي

وسجل بيراميدز هدفين في شباك البنك الأهلي خلال دقيقتين؛ ليحول تأخره لتقدم بنتيجة 2ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الأول في الدقيقة 50 لصالح بيراميدز، ثم أضاف الهدف الثاني والثال صديق أوجولا بالدقيقة 52، 74.

وكان سجل الهدف لاول لصالح البنك الأهلي مدافع الفريق محمد عبد الغني في الدقيقة 45.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

وكان تشكيل الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى

وكان تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوب، هشام صلاح

خط الوسط : محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيد سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، محمد هلال، ياو أنور، أيمن أشرف، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، سيد نيمار، محمد بسيونى، جريندو.

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