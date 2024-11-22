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الرياضة - 05:46 - اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي حقق حلم الجميع بالخروج من عباءة أمريكا.. وتنويع مصادر السلاح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي حقق حلم الجميع بالخروج من عباءة أمريكا.. وتنويع مصادر السلاح - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي حقق حلم الجميع بالخروج من عباءة أمريكا.. وتنويع مصادر السلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - أكد اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذل مجهودات كبيرة في شتى المجالات خلال السنوات العشر الأخيرة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأوضح اللواء دكتور سمير فرج، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أن أهم جانب ركز عليه الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية هي تقوية الجيش، فطالما الجيش قوي تصبح البلاد آمنة، والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن الرئيس استطاع تحقيق حلم كنا نتمناه جميعا، وهو إخراجنا من تحت العباءة الأمريكية بتنويع مصادر تسليح الجيش، وحصولنا على أسلحة من روسيا والصين وكوريا وغيرها من الدول، وهو الأمر الذي لم يستطع فعله أحد قبله.

وتساءل الخبير الاستراتيجي: إذا لم تكن لدينا طائرات تصل إلى عمق إفريقيا أو منابع النيل، فماذا نفعل هل ننتظر العطش ليصيبنا؟ مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم ينتظر هذه اللحظة، وإنما استورد طائرات الرفال والميج 29، وغيرهما من أحدث أنواع الطائرات الحربية والأسلحة التي تمكن الجيش من حماية الأمن القومي المصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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