تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوب ، هشام صلاح

خط الوسط : محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيد سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، محمد هلال، ياو أنور، أيمن أشرف، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، سيد نيمار، محمد بسيونى، جريندو.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

يحل فريق البنك الأهلي ضيفًا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على إستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز؛ بيراميدز للمنافسة على الصدارة، والبنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول وتحسين وضعه بجدول الدوري.

وفاز بيراميدز على أنبي بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية وتعادل البنك الاهلي سلبيا مع فاركو.

ترتيب بيراميدز والبنك الأهلي

يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من تعادل وانتصار بينما يأتي البنك الأهلي بالمركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري وذلك برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة

طارق مصطفى يعود لقيادة البنك الأهلي

ويعود طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لقيادة الفريق من أرض الملعب، بعدما قاده من المدرجات في مباراة فاركو الأخيرة وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمباراة واحدة، عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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