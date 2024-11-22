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الرياضة - 04:26 - بعد عودة السفارة الأمريكية في لندن للعمل.. التفاصيل الكاملة حول الانفجار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:26 - بعد عودة السفارة الأمريكية في لندن للعمل.. التفاصيل الكاملة حول الانفجار - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - بعد عودة السفارة الأمريكية في لندن للعمل.. التفاصيل الكاملة حول الانفجار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:26 مساءً - عادت السفارة الأمريكية في لندن إلى العمل بشكل طبيعي بعد إزالة الطرد المشبوه، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

وأوضحت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن العنصر الموجود خارج السفارة الأمريكية في لندن كان جهازا مزيفا، مضيفة أننا سنبدأ التحقيقات الآن.

وكانت شرطة لندن، قد أرسلت فريقا أمنيا لمطار جاتويك جنوب العاصمة، بعد اكتشاف جسم مشبوه في حقيبة.

وأعلنت الشرطة البريطانية، العثور على مادة محظورة مشتبه بها وسط الأمتعة بمطار جاتويك.

السفارة الأمريكية

وذكرت الشرطة البريطانية، أنه تم فرض طوق أمني في المحطة الجنوبية لمطار جاتويك، مشيرة إلى أن فريق متخصص في إبطال مفعول الذخائر المتفجرة تم إرساله إلى المطار.

وأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بإخلاء البوابة الجنوبية لمطار جاتويك على خلفية حادث أمني.

وأعلنت السلطات البريطانية، إخلاء مبنى المطار كإجراء احترازي، بعد الانفجار القوي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في لندن.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن الانفجار نفذه ضباط عن بعد، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي.

وفرضت الشرطة البريطانية، طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن، لافتة إلى أننا فحصنا جسما مشبوها قربها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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