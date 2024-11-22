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الرياضة - 04:10 - «الدوما الروسي» يلوح بخيار استهداف عسكري مباشر ضد الغرب لدعم أوكرانيا بأسلحة متطورة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:10 - «الدوما الروسي» يلوح بخيار استهداف عسكري مباشر ضد الغرب لدعم أوكرانيا بأسلحة متطورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - «الدوما الروسي» يلوح بخيار استهداف عسكري مباشر ضد الغرب لدعم أوكرانيا بأسلحة متطورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:10 مساءً - قال مجلس الدوما الروسي، إن موسكو لديها الحق في ضرب الأهداف العسكرية للدول الغربية التي تمد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، منذ قليل.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد وافق على طلب تقدمت به كييف مراراً وعلى مدى أشهر، للسماح باستخدام نظامي «ستورم شادو» البريطاني و«أتاكمس» الأميركي لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وتبلغ هذه الصواريخ مداها الأقصى مئات الكيلومترات، يمكن لأوكرانيا من خلالها ضرب مواقع لوجستية للقوات الروسية ومطارات تقلع منها قاذفاتها لضرب الأراضي الأوكرانية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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