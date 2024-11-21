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الرياضة - 02:33 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:33 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:33 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - استمارة الصف الثالث الاعدادي 2025.. يبحث العديد من طلاب المرحلة الإعدادية بكافة المحافظات، عن رابط وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 إلكترونيًا، والأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقع الوزارة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وعقب التسجيل يتم طباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة.

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

ويمكن للطلاب في كافة المحافظات، تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 إلكترونيًا، من خلال الدخول على الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

1- على الطالب زيارة موقع وزارة التربية والتعليم، مـــن هـــنــــــــــــــــــا.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية من الشريط العلوي بالصفحة.

3- يقوم الطالب باختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

4- يسجل الطالب البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

5- يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

6- إدخال الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

7- مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

8- كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

9- الضغط على تسجيل.

- يقوم الطالب بطباعة استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أوراق تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 للتقدم لأداء امتحانات العام الحالي، وتقدر بــ 158 جنيهًا، ويتم تقسيمها على النحو التالي: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، فضلًا عن مبلغ 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات».

طريقة دفع رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم دفع رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.

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طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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