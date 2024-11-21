الرياضة - 12:05 - في 10 محافظة| الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:05 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عزَّ وجلّ، 22 مسجدًا غدًا الجمعة 22 نوفمبر 2024، منها 14 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها بالكامل، إلى جانب 8 مساجد خضعت لأعمال صيانة وتطوير شاملة.

وكشفت وزراة الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية يوليو 2024 وحتى الآن بلغ 419 مسجدًا، وضمت هذه المساجد 312 مسجدًا أُعيد بناؤها بالكامل ضمن أعمال الإحلال والتجديد، و107 مساجد أخرى خضعت للصيانة والتطوير.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تمكنت الوزارة منذ يوليو 2014 من إحلال وتجديد وصيانة وفرش 12، 500 مسجد على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 19 مليارًا و907 ملايين جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها غدًا الجمعة 22 نوفمبر 2024

فى مديرية أوقاف الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو شحاتة بقرية الجديدة بمنيا القمح

ومسجد العمدة بمنشأة رضوان بأبو كبير

ومسجد أولاد سالم بقرية الحوض بالقرين، ومسجد النور بقرية كفر إبراش بمشتول السوق.

فى مديرية أوقاف بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة الإصلاح بالواسطى

وصيانة مسجد الخليل إبراهيم بقرية باها بمركز بني سويف.

فى مديرية أوقاف البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بك خليل بقرية البسلقون بكفر الدوار

ومسجد عزبة زيادة بحوش عيسى

ومسجد الرحمن بعزبة كدوة البنات ببلقطر الشرقية بأبو حمص

بالإضافة إلى صيانة مسجد التوحيد بالدوار بقرية كوم البركة.

فى مديرية أوقاف أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو دياب بقرية الأكراد بالفتح

ومسجد القاضي بقرية أم القصور بمنفلوط، إلى جانب صيانة مسجد الواحد الأحد بقرية مسارة

ومسجد المنصور بقرية الحوطا الغربية بديروط.

فى مديرية أوقاف سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بنجع الجبل بمركز جهينة.

فى مديرية أوقاف الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الخطيب بمركز بسيون.

فى مديرية أوقاف أسوان:

تم إنشاء مسجد الروضة بقرية البصيلية قبلي بمركز إدفو، وصيانة مسجد آل البيت الصحابي بنفس القرية.

فى مديرية أوقاف الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بجزيرة العوامية.

فى مديرية أوقاف قنا:

تم صيانة مسجد العتيق بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط.

فى مديرية أوقاف الإسكندرية:

تم صيانة مسجد السلام بأرض التركي بحي الرمل، ومسجد النور بعزبة محسن نمرة 10 في نفس الحي.