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الرياضة - 10:10 - «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تنسحب من مدينة جنين ومخيمها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:10 - «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تنسحب من مدينة جنين ومخيمها - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:10 - «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تنسحب من مدينة جنين ومخيمها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، بأن هناك انسحاب كامل لقوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت ليومين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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