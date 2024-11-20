الأهلي يتصدر، ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - ترتيب الدوري المصري، يتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن كل من الزمالك والاتحاد السكندري قبل الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي 6 نقاط

2- الزمالك 6 نقاط

3- الاتحاد السكندري 6 نقاط

4- المصري البورسعيدي 4 نقاط

5- بيراميدز 4 نقاط

6- سموحة 3 نقاط

7- طلائع الجيش 3 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

9- بتروجيت نقطتان

10- مودرن سبورت نقطتان

11- الجونة نقطتان

12- غزل المحلة نقطة واحدة

13- البنك الأهلي نقطة واحدة

14- إنبي نقطة واحدة

15- زد اف سي نقطة واحدة

16- الإسماعيلي نقطة واحدة

17- فاركو نقطة واحدة

18- حرس الحدود 0 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

ويعود قطار مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى الانطلاق مرة أخرى يوم الجمعة المقبل 22 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الثالثة بعد نهاية فترة الأجندة الدولية ولقاءي منتخب مصر مع الرأس الأخضر وبتسوانا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري



الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز ضد البنك الأهلى 5 مساء

فاركو ضد إنبى 5 مساء

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 8 مساء

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

جدير بالذكر أن منتخب مصر خاض مواجهتين خلال فترة التوقف خلال شهر نوفمبر الجاري أمام منتخب كاب فيردي ومنتخب بوتسوانا في ختام مشواره بتصفيات أمم أفريقيا، وانتهت المباراتان بالتعادل الإيجابي 1-1.

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