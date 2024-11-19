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أخبار الأهلي، أزمة وسام أبو علي وقرار طاهر وتحذير داري - أخبار كلمتك

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أخبار الأهلي، أزمة وسام أبو علي وقرار طاهر وتحذير داري - أخبار كلمتك

أخبار الأهلي، أزمة وسام أبو علي وقرار طاهر وتحذير داري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:09 مساءً - النادي الأهلي، تقدم "كلمتك" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

الأهلي، حصل كريم نيدفيد لاعب الأهلي على عرض شفهي من نادي الاتحاد السكندري للتعاقد معه في انتقالات الشتاء القادم في ظل استمرار خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.
نيدفيد ينتظر الحصول على فرصته حتى يناير وحال استمرار عدم مشاركته سواء لاعتبارات فنية أو بسبب الإصابات المتتالية قد يفتح الباب أمام عرض الاتحاد أو أي عرض من العروض المحلية التي وصلته والتي يبقى منها سموحة وزد.

كما رفض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي مناقشة بعض العروض العربية التي وصلت إليه خلال الأيام الماضية بعد تألقه مع الأهلي.


وقالت مصادر داخل الأهلي إن طاهر محمد طاهر تحدث مع بعض زملائه بشأن وجود بعض العروض الشفهية من أندية عربية وتحديدا من الدوري السعودي والقطري.
وأوضحت أن طاهر أكد لهم تركيزه الكامل حاليا في مسيرته مع الأهلي والتي قال عنها اللاعب بالحرف إنها بدأت هذا الموسم فقط وتحديدا منذ مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.
وقالت إن طاهر يتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات مع الأهلي ويعتبر إن الموسم الحالي هو الأول له مع الفريق كما أنه يرغب في استمرار تألقه من أجل الحفاظ على فرص تواجده في حسابات المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن.

كما تحدث محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع أشرف داري مدافع الفريق بشأن ضرورة مطالبة والده بالتوقف عن إطلاق التصريحات المستمرة حول إصابته وإغلاق سيل التصريحات الإعلامية مؤخرا.


وقال مصدر بالأهلي إن محمد رمضان أكد للاعب أن أي أمر خاص بالإصابة يبقي من اختصاص الجهاز الطبي المخول له الحديث عن هذه الملفات.


وأوضح رمضان للاعب أن الساعات الماضية شهدت تصريحات متكررة حول إصابة اللاعب من جانب والده والحديث أيضا عن ما تردد بشأن معاناته من إصابات مزمنة وكلها أمور تؤثر سلبا على بداية مشواره مع الفريق والذي لم يبدأ بعد بسبب الاصابة المتكررة في كاحل القدم 
 

من جانب آخر، يخضع لاعبو الأهلي الدوليين لمران استشفائي في مران الغد بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الليلة بمباراة بوتسوانا. 

ويضم المنتخب من لاعبي الأهلي كل من مصطفي شوبير وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا. 

كما حدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم 10 ديسمبر القادم موعدا للسفر إلي الإمارات لخوض نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال ( كأس التحدي) أمام الفائز بديربي الأمريكتين المقرر له 14 من الشهر ذاته. 

قال مصدر داخل الأهلي أن غياب كريم نيدفيد لاعب الفريق غن ودية امس أمام تيم اف سي جاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي خاصة وأن اللاعب عائد من الإصابة في عضلة السمانة وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب من أجل تجهيزه للمرحلة القادمة. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة القادم. 

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان علي حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة. 

وسام أبو علي 

بيان الاتحاد الفلسطيني حول إصابة وسام أبو علي 

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إصابة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، وغيابه عن مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، المقرر لها على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن إصابة لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك،.

وكان وسام أبو علي قد شارك في خسارة منتخب فلسطين أمام نظيره المنتخب العماني، في الجولة السابعة من التصفيات  الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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