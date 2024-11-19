الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:49 صباحاً - أفادت وكالة رويترز، عن موافقة كل من لبنان وحزب الله، على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أكدت الوكالة، على أن لبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأمريكية في بيروت، مشيرة إلى أن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار أكثر محاولات إنهاء القتال جدية حتى الآن.

كما أفادت الوكالة أن المبعوث الأمريكي هوكستين يتوجه إلى بيروت لمواصلة المحادثات بشأن مقترح وقف إطلاق النار.