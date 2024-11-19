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لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:49 صباحاً - أفادت وكالة رويترز، عن موافقة كل من لبنان وحزب الله، على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أكدت الوكالة، على أن لبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأمريكية في بيروت، مشيرة إلى أن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار أكثر محاولات إنهاء القتال جدية حتى الآن.

كما أفادت الوكالة أن المبعوث الأمريكي هوكستين يتوجه إلى بيروت لمواصلة المحادثات بشأن مقترح وقف إطلاق النار.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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