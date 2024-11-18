يحيى زكريا: الطيران المدني هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

يحيى زكريا: الطيران المدني هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. اغتصاب طالبة على يد احد اقارب مديرها - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. اغتصاب طالبة على يد احد اقارب مديرها - أخبار كلمتك

هلع بالشوارع، تل أبيب تتعرض لوابل من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية (فيديو) - أخبار كلمتك

هلع بالشوارع، تل أبيب تتعرض لوابل من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية (فيديو) - أخبار كلمتك

مسئولو شركات الاتصالات يناقشون أبرز تحديات تشغيل الجيل الخامس - أخبار كلمتك

مسئولو شركات الاتصالات يناقشون أبرز تحديات تشغيل الجيل الخامس - أخبار كلمتك

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار - أخبار كلمتك

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار - أخبار كلمتك

تونس تخسر من جامبيا 0/1 في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

تونس تخسر من جامبيا 0/1 في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، جزر القمر يخطف الصدارة من تونس بالفوز على مدغشقر - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، جزر القمر يخطف الصدارة من تونس بالفوز على مدغشقر - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون تفوز على إفريقيا الوسطى بهدف نظيف - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون تفوز على إفريقيا الوسطى بهدف نظيف - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع حريق هائل بمنزل في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع حريق هائل بمنزل في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

دوري الأمم الأوروبية، تعادل صربيا والدنمارك سلبيا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دوري الأمم الأوروبية، تعادل صربيا والدنمارك سلبيا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، تعادل صربيا والدنمارك سلبيا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:07 مساءً - تعادل منتخب صربيا ونظيره منتخب الدنمارك سلبيا بالشوط الأول على ملعب "دوبوشيكا" في ليسكوفاتش بالجولة السادسة من المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب صربيا

وأعلن دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا عن تشكيل المنتخب ضد نظيره الدنماركي ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أمم أوروبا.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:
حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ميلوش فيليكوفيتش،نيكولا ميلينكوفيتش، أليكسا تيرزيتش،ستراهينيا بافلوفيتش.أندريا زيفكوفيتش.

خط الوسط: لازار سامارديزيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش،بيمانيا غوديلي.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش،ميتروفيتش.

ترتيب منتخبي صربيا والدنمارك 

ويتواجد المنتخب الدنماركي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الصربي في المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

وفي المجموعة الرابعة ضمن منتخب إسبانيا التأهل واصبح الصراع محتدم حول البطاقة الثانية بين المنتخب الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد سبع نقاط والمنتخب الصربي صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط

دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا تتقدم على سويسرا بهدف في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة كرواتيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:50 - جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.. هل توجد زيادة جديدة؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق