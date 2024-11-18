محمد عمر يتحدث عن فرص تأهل منتخب الشباب لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - منتخب الشباب، أكد محمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق، أن المتسبب الأول في المستوى الذي ظهر عليه منتخب الشباب ببطولة شمال أفريقيا هو اتحاد الكرة.

وقال محمد عمر في تصريحات خاصه: إنه يلوم اتحاد الكرة على تعيين ميكالي لتولي القيادة الفنية لمنتخب الشباب قبل بطولة شمال أفريقيا بأسبوعين فقط وهو ما لم يحدث في العالم.

وتابع: كلمة انسجام واللعب الجماعي تتطلب شهور من أجل تحفيظ اللاعبين تكتكيك الكرة في الملعب والتمريرات المتقنة بينهم.

وأضاف محمد عمر أن هناك فرصة للتأهل لكأس الأمم الأفريقية في حالة الفوز أمام ليبيا وتونس ثم ننتظر نتائج تونس في البطولة، ولكن مازلنا نتحدث عن الامل.

وأشار إلى أن اللاعبين دخلوا البطولة دون تأهيل نفسي واعتمدوا على أن البطولة تقام على أرض مصر وبين جماهيرنا ولا أمر لا تعرفه قدم القدم ومع ذلك لن ألوم اللاعبين أو الجهاز الفني.

واتم: كان على اتحاد الكرة استمرار وائل رياض في قيادة منتخب الشباب وعندما يصعد كانوا يتعاقدون مع ميكالي.

وسقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ستاد هيئة قناة السويس أمس الأحد، في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.

ويستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة نظيره الليبي في الجولة الثالثة من التصفيات

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره الليبي يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في تمام الثامنة مساءً، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

ترتيب المنتخبات بعد تعادل مصر والجزائر

ويتصدر المغرب ترتيب دورة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا بـ6 نقاط، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر ثالثا ولكل منهما نقطة واحدة وليبيا الأخير بدون نقاط.

منتخب الشباب الليبي، كلمتك

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول، وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسن استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في تشكيلة الفراعنة الصغار، لتحسين الخطوط الهجومية بحثا عن هدف التقدم، وأسفرت بالفعل عن الهدف الأول في الدقيقة 59.

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