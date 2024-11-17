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الرياضة - 02:54 - توقعات شتاء 2025.. خبراء يحذرون من موجات البرد والأمطار الغزيرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:54 - توقعات شتاء 2025.. خبراء يحذرون من موجات البرد والأمطار الغزيرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:54 - توقعات شتاء 2025.. خبراء يحذرون من موجات البرد والأمطار الغزيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - شتاء 2025.. اقترب فصل الشتاء 2025 على القدوم، حيث من المقرر أن يبدأ يوم 21 ديسمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر، ويتساءل الكثير عن توقعات شتاء 2025، وهل سيكون شتاء قارس على البلاد.

توقعات شتاء 2025

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ كلمتك عن توقعات الأرصاد لحالة الطقس في فصل الشتاء 2025، مشيرة إلى أنه سيكون مختلفًا عن شتاء العام الماضي، والذي كان قد مر علينا بالدفء، بسبب تأثر البلاد بظاهرة النينو، ولم نشعر في شتاء 2024 بانخفاض درجات الحرارة.

شتاء 2025

حالة الطقس في شتاء 2025

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شتاء 2025، تسيطر الآن ظاهرة اللانينا، وهي عكس ظاهرة النينو، مما يعمل على الشعور بعودة الشتاء المعتاد، قبل السنوات السابقة، حيث يكون انخفاض في درجات الحرارة بالإضافة إلى موجات برودة وصقيع، مع تساقط أمطار في المناطق الشمالية.

شتاء 2025

شتاء 2025

وتابعت غانم بشأن توقعات شتاء 2025، أن البلاد ستشهد موسم سقوط أمطار وتكون ذروتها في شهر يناير أو فبراير، كما ستكون هناك بعض الحالات عبارة تساقط البرد أو الكرات الثلجية، وتساقط الثلوج في وسط سيناء وعلى مرتفعات سانت كاترين.

درجات الحرارة في شتاء 2025

وأما عن قيم درجات الحرارة أثناء فصل الشتاء 2025، أشارت منار غانم إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، لتصل إلى تحت الصفر في مناطق وسط سيناء وسانت كاترين، وأما عن درجات الحرارة في محافظات الصعيد تنخفض قيم درجات الحرارة فيها لأقل من 5 درجات، بالإضافة إلى تعرضها لموجات صقيع.

فصل الشتاء 2025

كيف سيكون فصل الشتاء 2025؟

ومن جانبه أكد الدكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، مدير وحدة التغيرات المناخية السابق، لـ كلمتك على أن الشتاء القادم من المتوقع أن يكون الأسوأ، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية، مع ارتفاع درجات حرارة.

فصل الشتاء 2025

وأضاف أن تلك التغيرات المناخية ستؤدي إلى نتائج سلبية في المستقبل القريب، ليس على فصل الشتاء فقط، لافتًا أن الإجراءات الحالية المتخذة من دول العالم غير كافية على الاطلاق لمعالجة تلك التغيرات.

فصل الشتاء 2025

وأوضح نوعية التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية، وهي زيادة الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري في طبقات الجو، مما يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة سواء على إنتاجية المحاصيل الزراعية وعلى جودة التربة وجودة المياه وكميات المياه ومكانها، بالإضافة إلى وجود فيضانات، وأعاصير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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