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الرياضة - 08:48 - اعتقال 3 أشخاص بتهمة إطلاق قنابل مضيئة على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:48 - اعتقال 3 أشخاص بتهمة إطلاق قنابل مضيئة على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:48 - اعتقال 3 أشخاص بتهمة إطلاق قنابل مضيئة على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:48 صباحاً - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ثلاثة مشتبه بهم لإطلاق قنابل مضيئة على المنزل الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية، مساء أمس السبت.

وأوضحت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أنه تم إحالة المشتبه بهم الثلاثة للاستجواب من قبل جهاز (الشاباك) ووحدة الجرائم الكبرى (لاهف 433).

وكان جهاز (الشاباك) والشرطة في إسرائيل قد ذكرا، أمس، أن قنبلتين مضيئتين تم إطلاقهما باتجاه منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، وسقطا في حديقة المنزل.

وأكدا في بيان مشترك أنه لم يُسجل أي ضرر جراء الحادث، وأن نتنياهو وعائلته لم يكونوا في المنزل في ذلك الوقت.

وأشارت تقارير إلى أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتكثيف الدوريات في المنطقة القريبة من منزل نتنياهو في قيسارية، بعد إطلاق القنبليتن المضيئتين تجاهه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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