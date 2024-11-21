الرياضة - 11:10 - معجب يطلب قبلة من هاني سلامة.. شاهد كيف رد عليه؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:10 مساءً - هاني سلامة.. أثار الفنان هاني سلامة خلال الساعات الماضية جدلا واسعا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو ظهر خلاله وهو يرفض تقبيل أحد المعجبين، ليتصدر بعد ذلك مؤشرات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي.

شاب يطلب من هاني سلامةقُبلة على خده أثناء التقاط صورة تذكارية.

ووثق الفيديو الذي انتشر لـ هاني سلامة لحظة مطالبة الشاب له بقبلة على خده أثناء التقاط صورة تذكارية، ليرفض سلامة في البداية، وهو الأمر الذي انقسمت بسببه الآراء بين رواد السوشيال ميديا، إذ انتقد البعض طلب المعجب من الفنان، أما البعض الآخر أخذ الموضوع بطريقة كوميدية.

آخر أعمال هاني سلامة

يستعد الفنان هاني سلامة، للمشاركة في ماراثون رمضان 2025 من خلال مسلسل «أمير العوامري» ويشاركه البطولة كل من سوسن بدر، خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، سلوى خطاب، مي سليم، ميرهان حسين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

ومن المقرر أن بتكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي بعد فترة طويلة من التحضيرات للعمل ولاقتراب الشهر الكريم وانطلق اليوم إشارة البدء لتصوير العمل للحاق بالسباق الرمضاني المقبل.

وفي وقت سابق قدم هاني سلامة مسلسل «بين السما والأرض» في ماراثون رمضان 2021، ودارت أحداثه حول تعطل المصعد الكهربائي لأحد العقارات في مدينة القاهرة، وبداخله مجموعة من الأشخاص، الذين يتقابلون ﻷول مرة، تقع بينهم مفارقات حيث لكل شخص قصة وحكاية مختلفة.

وضم مسلسل «بين السما والأرض» عدد من نجوم الفن أبرزهم: درة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، يسرا اللوزي، إخراج محمد جمال العدل، وهو من تأليف نجيب محفوظ، سيناريو إسلام حافظ».