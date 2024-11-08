مهمة صعبة تنتظر ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:51 مساءً - يواصل ليفربول ومانشستر سيتي صراعهما على قمة البريميرليج، حينما تنطلق منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا السبت.

ويخوض ليفربول مواجهة صعبة أمام ضيفه أستون فيلا، غدا، ويسبقها لقاء مانشستر سيتي مع مضيفه برايتون.

ويحلم ليفربول لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2019 /2020، الصدارة التي غابت عنه لمدة أسبوع واحد فقط، بعدما أصبح في جعبته 25 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي تراجع للمركز الثاني.

ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب انفراده بصدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا أيضا، بعدما حقق فوزا كبيرا 4/0 على ضيفه باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء الماضي، على ملعب (آنفيلد).

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