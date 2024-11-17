حكيم: ابني مطلعش مطرب علشان العمدة قفل المصنع بعدي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:01 صباحاً - قال المطرب الشعبي حكيم: "نفسي عمر حكيم لاعب ديبورتيفو إلدنس الإسباني، يصل إلى ربع ما وصل إليه أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق"، ليرد العميد: "إن شاء الله يوصل ويبقى أحسن مني".

تمرين عمر حكيم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن بقناة "دي إم سي": "عمر حكيم مجتهد وبيشتغل على نفسه وبيتمرن لوحده إلى جانب تمرين النادي".

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موهبة عمر حكيم

وتابع: "ابني مطلعش مطرب علشان العمدة قفل المصنع بعدي وهنطلع لاعيبة كرة بعد كده، والغناء زي الكرة لو الموهبة مش متوفرة يبقى مينفعش حد يخوض الطريق".

أغنية حكيم لابنه عمر

وأكمل الفنان حكيم: "لو أهدي أغنية لابني عمر، هاغني له أغنية الواد ده حلو سابق سنه".



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