الرياضة - 12:42 - ظهور أول حالة إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:42 صباحاً - أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" أمس السبت عن ظهور أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة في ولاية كاليفورنيا.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن هذه تُعد أول إصابة معروفة من هذا المرض في جميع الولايات الأمريكية. وذكرت هيئة المراكز الأمريكية أن الحالة سُجِّلت لمريض أتى من منطقة شرق إفريقيا خلال الأيام الأخيرة، موضحة أنه تمت معالجته بعد وقت قصير من عودته إلى الولايات المتحدة في منشأة طبية محلية.

وأضافت الهيئة "يخضع هذا الشخص منذ ذلك الحين للعزل في منزله، ولم يعد يتلقى علاجاً محدداً لجدري القردة، وتتحسن أعراض الإصابة تدريجيًا".