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الرياضة - 12:26 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:26 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:26 صباحاً - يحرص عدد كبير من المسلمين بشكل مستمر على أداء فرائض الصلاة في وقتها المحدد، لتجنب تجميع الصلوات أو تفويت إحداها، لذلك يرغبون في معرفة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في القاهرة والمحافظات، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــا.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 38: 2

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:19

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

موعد صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 2:41

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:49

موعد صلاة الظهر 11:36 م

موعد صلاة العصر 2:33 م

موعد صلاة المغرب 4:54 م

موعد صلاة العشاء 6:14 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:38

وقت صلاة الظهر 11:28

موعد صلاة العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:34 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:18

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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