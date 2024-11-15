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طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة محمود الونش - أخبار كلمتك

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طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة محمود الونش - أخبار كلمتك

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة محمود الونش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي إن محمود حمدي "الونش" انتهى من كافة الفقرات التأهيلية التي خضع لها خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أنه تم تجهيز المدافع من الناحية الطبية بشكل إيجابي.

وعاد الونش للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك في الفترة الماضية، ويقوم الجهاز الفني للفريق بتجهيزه بشكل تدريجي قبل عودته للمشاركة في المباريات.
 

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء اليوم  الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

 تقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، بعدما كان مقررًا لها الثامنة مساءً.

وجاء تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر الليبي 

تنقل مباراة الزمالك والنصر الليبي عبر قناة نادي الزمالك. 

 

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي 

يتولى طاقم تحكيم ليبي إدارة مباراة الزمالك والنصر الليبي الودية والتي ستقام على إستاد شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

ويقود المباراة تحكيميًا كل من محمد الزروق حكمًا للساحة، وسالم البركي وعصام الترهوني مساعدين، ومنذر العبيدي حكمًا رابعًا وحفيظ العقوري مراقبًا للمباراة.

 

تحديد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية

 تحدد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

ويفتح ستاد شهداء بنينا أبوابه لحضور الجماهير في الخامسة والنصف مساءً، قبل استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة خالد حسين مع دخول اللاعب لأرضية الملعب، لتحية الجماهير والحضور في مهرجان اعتزاله.

وعقب ذلك سيتم إقامة حفل تكريم لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بمشاركة خالد حسين مع فريق النصر، على أن تتوقف المباراة في الدقيقة الثامنة، والتي تحمل نفس رقم قميص اللاعب، قبل أن تُستكمل المباراة بصورة طبيعية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء الأربعاء الماضي إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

 

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا 
 

 وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة، الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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