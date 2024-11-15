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الرياضة - 05:05 - مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:05 - مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:05 - مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:05 مساءً - بث مباشر مباراة مصر والراس الاخضر، اليوم الجمعة، الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة، في إطار تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المقرر أن تقام في دولة المغرب العام المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والرأس الأخضر، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الجمعة، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا بث مباشر

وضمن منتخبنا الوطني التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك عقب تحقيق العلامة الكاملة بقيادة العميد حسام حسن، حيث حقق الفراعنة الفوز في الـ4 مباريات التي خاضها في تصفيات كأس الأمم حتى الآن، بتسجيل 10 أهداف وبشباك نظيفة حتى الآن.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه منتخب بوتسوانا.

وافتتح منتخبنا الوطني مشوار التصفيات بقيادة العميد حسام حسان، بفوز كبير على حساب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، ثم تكرار الفوز على بوتسوانا خارج الديار برباعية نظيفة.

قبل أن يحقق الفراعنة الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، ثم الفوز على المرابطون بهدف عالمي من إبراهيم عادل خارج الديار، ليضمن «الفراعنة» بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا.

بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء ومتابعيها، بث مباشر لـ مباراة مصر ضد الرأس الأخضر، اليوم الجمعة، الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة، في إطار تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المقرر أن تقام في دولة المغرب العام المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد الرأس الأخضر، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الجمعة، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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