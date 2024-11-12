ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

فالفيردي على رأس قائمة منتخب أوروجواي لمواجهتي كولومبيا والبرازيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فالفيردي على رأس قائمة منتخب أوروجواي لمواجهتي كولومبيا والبرازيل - أخبار كلمتك

فالفيردي على رأس قائمة منتخب أوروجواي لمواجهتي كولومبيا والبرازيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:08 مساءً - برز اسم فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد على رأس قائمة اللاعبين المستدعين لمنتخب أوروجواي، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، التي يعود إليها لاعب الوسط رودريجو بنتانكور بعد قضائه عقوبة الإيقاف، استعدادا لمواجهتي كولومبيا والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.


ومن بين المستجدات التي تشهدها قائمة المنتخب الأوروجواياني يظهر رودريجو أجيري، وخوان رودريجيز، الثنائي الذي يرتدي قميص الفريق السماوي للمرة الأولى.

وينضم لهم المخضرمون خوسيه ماريا خيمينيز، وسيرجيو روشيت، ونايتان نانديز وجييرمو باريلا وبرايان رودريجيز، والمهاجم داروين نونيز.


كما شملت قائمة بييلسا كلا من: سانتياجو ميلي وفاكوندو بليستري وماكسميليانو أراروخو وفاكوندو توريس وبطل العالم مع منتخب الناشئين تحت 20 عامًا لوسيانو رودريجيز.

قائمة منتخب أوروجواي

وفيما يلي القائمة الكاملة لمنتخب أوروجواي:.

حراسة المرمى: سرخيو روشيت، سانتياجو ميلي، فرانكو إسرائيل.

الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز، سانتياجو بوينو، نيكولاس ماريشال، خوان رودريجيز، ماتياس أوليفيرا، نايتان نانديز، جييرمو باريلا، خوسيه لويس رودريجيز، مارسيلو ساراتشي.

الوسط: مانويل أوجارتي، نيكولاس فونسيكا، فدريكو فالفيردي، رودريجو بنتانكور، فاكوندو بليستري، ماكسميليانو أراوخو، فاكوندو توريس.

الهجوم: لوسيانو رودريجيز، برايان رودريجيز، كريستيان أوليفيرا، رودريجو أجيري، داروين نونيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق