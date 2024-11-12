اليوم، عمومية "الجمباز" تعتمد فوز قائمة إيهاب أمين بالتزكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - الجمباز، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز اجتماعا هاما اليوم الثلاثاء، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

ومن المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية خلال اجتماعها فوز قائمة الدكتور إيهاب أمين في انتخابات الاتحاد بالتزكية.

قائمة إيهاب أمين في انتخابات الجمباز

وتضم قائمة الدكتور إيهاب أمين كلا من:

الرئيس، إيهاب أمين العيسوي

نائب أول، أحمد طلعت ربيع

نائب ثان، لمياء علي عبد الرحمن

الأعضاء:

نهى عبد الوهاب – ياسمين سمير – وائل السرنجاوي – علاء حامد – روان أبو شوشة – هبة البوريني.

ووجه أمين الشكر لأسرة الجمباز فى مصر علي الثقة الكبيرة التي حظي بها والفوز بالتزكية لاستكمال مسيرة النجاح للجمباز المصري .

وأضاف أمين أنه يعمل مع قائمته خلال الفترة المقبلة علي عدد من المحاور المحلية والقارية والدولية لاستكمال مسيرة نجاح الجمباز المصري.

وقاد إيهاب أمين الاتحاد المصري للجمباز لتحقيق عدد كبير من النجاحات والإنجازات خلال السنوات الماضية على المستويين الفني والإداري.

سلسلة بطولات كأس العالم للجمباز الفني

ونجح اتحاد الجمباز تحت قيادة إيهاب أمين في استضافة وتنظيم عدد كبير من البطولات، أبرزها سلسلة بطولات كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بالإضافة لبطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع اللعبة.

وفنيا حقق الجمباز المصري في ولاية إيهاب أمين عدد كبير من الإنجازات من خلال حصد الميداليات العالمية وأيضا احتلال المراكز المتقدمة في البطولات الكبرى، والسيطرة على ألقاب البطولات الأفريقية عن جدارة واستحقاق.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز والتي تضم 20 هيئة لها حق الحضور والتصويت.يوم 12 نوفمبر المقبل في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر، لاعتماد تزكية قائمة الدكتور ايهاب آمين لقيادة اتحاد الجمباز لمدة أربع سنوات مقبلة.

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