الرياضة - 03:21 - مواعيد مباريات اليوم.. الثلاثاء 12 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:21 صباحاً - مباريات اليوم.. تقام اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2024، عدة مباريات وذلك عقب توقف منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى قبل انطلاق فترة التوقف الدولي للمنتخبات بحسب أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 سنة
قبرص × المجر - الرابعة مساء
ألمانيا × أندورا - الثامنة مساء
دوري الدرجة الأولى الأردني
صما × أم القطين - الثانية والنصف ظهرا
جرش × البقعة - الثانية والنصف ظهرا
الدوري الممتاز المصري للسيدات
البنك الأهلي × بيراميدز - الرابعة والنصف مساء
دوري أبطال إفريقيا للسيدات
جامعة ويسترن الجنوب أفريقي × نسور المدينة السنغالي - الرابعة مساء
الجيش الملكى المغربي × مازيمبي الكونغولي - السابعة مساء
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