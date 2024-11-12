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الرياضة - 02:49 - إطلاق نار على طائرة ركاب أميركية في هايتي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:49 - إطلاق نار على طائرة ركاب أميركية في هايتي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - إطلاق نار على طائرة ركاب أميركية في هايتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:49 صباحاً - أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز الأمريكية، أمس الإثنين، أن طائرة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار، خلال توجهها إلى بورت أو برنس عاصمة هايتي وتم تحويلها إلى جمهورية الدومينيكان، وأبلغت عن "إصابة طفيفة".

ووفق وكالة "فرانس برس"، تم تحويل الطائرة التي أقلعت من فورت لودرديل في فلوريدا إلى سانتياغو، حيث كشف الفحص عن "أدلة لأضرار لحقت بالطائرة تتفق مع إطلاق عيار من أسلحة نارية"، بحسب الشركة الأمريكية المنخفضة التكلفة التي تسيّر رحلات إلى البلد الكاريبي الفقير الذي يشهد أعمال عنف ترتكبها عصابات.

وقالت إنها ستعلق رحلاتها إلى هذه الدولة "في انتظار تقييم أكثر تعمقًا".

من جهتها، ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن الطائرة أصيبت، الاثنين، أثناء هبوطها في مطار بورت أو برنس.

يأتي ذلك بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الاثنين، الأطراف السياسية في البلاد إلى "تجاوز خلافاتهم" و"العمل معًا" مع تولي رئيس الوزراء الجديد منصبه، حسبما قال المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك "في ضوء التطورات الأخيرة، يدعو الأمين العام جميع الجهات الفاعلة في هايتي إلى العمل معًا، بشكل بناء لدفع عملية الانتقال السياسي".

وشدد على أن "تجاوز خلافاتهم ووضع البلاد في المقام الأول أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذه الغاية".

وتعاني هايتي منذ سنوات اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وكوارث طبيعية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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