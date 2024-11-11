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الزمالك يوضح حقيقة وصول عروض رسمية لـ زيزو - أخبار كلمتك

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الزمالك يوضح حقيقة وصول عروض رسمية لـ زيزو - أخبار كلمتك

الزمالك يوضح حقيقة وصول عروض رسمية لـ زيزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:34 مساءً -  كشف مسئولو نادي الزمالك حقيقة وصول عروض رسمية لشراء أحمد السيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال مسئولو الزمالك: لم يصل أي عروض رسمية لزيزو حتى الآن واللاعب سيجدد تعاقده مع النادي وسيكون هناك جلسة قريبا معه.

 

المدير الرياضي لـ الأخدود السعودي: أزور مصر قريبا لإتمام صفقة زيزو

وعلى صعيد متصل كشف حسن بن مرزوق المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب ناديه في ضمهم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال “نتواجد في مصر قريبا لحسم الصفقة”.

وأكد حسن بن مرزوق في تصريحات لبرنامج ستاد المحور،  أن “الأخدود السعودي مهتم بالتعاقد مع زيزو لأنه لاعب كبير، لكن ما نعلمه أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه الزمالك”.

وأضاف المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي:"نقدر الزمالك كثيرا، فالعلاقات بين الناديين قوية، لذلك نسلك الطرق القانونية مع مسؤولي الزمالك ونجتمع معهم للتفاوض حول القيمة المالية ونكشف عن رغبتنا في ضم زيزو".

ورفض حسن بن مرزوق التعليق المبلغ المحدد لحسم الصفقة مؤكدا أن التواصل سيكون مع نادي الزمالك وأتمنى ارتداء اللاعب قميص الأخدود.

ويحتل الأخدود المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ8 نقاط، وفارق نقطة واحدة عن الفيحاء، صاحب أقرب المراكز المهددة بالهبوط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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