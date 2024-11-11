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نجم إنتر ميلان يوجه رسالة للجماهير بعد إهدار ركلة جزاء أمام نابولي - أخبار كلمتك

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نجم إنتر ميلان يوجه رسالة للجماهير بعد إهدار ركلة جزاء أمام نابولي - أخبار كلمتك

نجم إنتر ميلان يوجه رسالة للجماهير بعد إهدار ركلة جزاء أمام نابولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:04 صباحاً - أبدى التركي هاكان تشالهانوجلو، نجم وسط إنتر ميلان، حزنه على إهدار فوز كان في المتناول أمام نابولي، بعدما أهدر ركلة جزاء كادت أن تمنح نيراتزوري النقاط الثلاث.


وتعادل إنتر على أرضه وبين جماهيره مع نابولي (1-1)، ليتصدر فريق الجنوب البطولة برصيد 26 نقطة، مقابل 25 للأسود والأزرق.

قال هاكان في تصريحات لقناة "دازن": "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وكنا نستحق المزيد، حظنا كان سيئا بعض الشيء".


وأضاف: "أنا آسف لأنني أهدرت أول ركلة جزاء لي مع إنتر اليوم، كنت أعلم أن هذا يجب أن يحدث عاجلا أم آجلا، ولكن ليس في مباراة مهمة كهذه".

وتابع التركي: "أحتاج العودة للوقوف على قدمي مرة أخرى، لأن الموسم لا يزال طويلا أمامنا، وإحصائياتي لا تزال جيدة جدا".

وأوضح: "كانت مباراة مكثفة مع كثير من المبارزات الثنائية، حاولنا إيجاد مهاجمينا لكننا لم نتمكن منذلك لأن مدافعي نابولي عملوا بشكل جيد. في الشوط الثاني أرسلنا المزيد من العرضيات لكننا لم نتمكن من تسجيل هدف آخر".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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