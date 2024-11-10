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أتلتيكو مدريد يفوز على مايوركا 0/1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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أتلتيكو مدريد يفوز على مايوركا 0/1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أتلتيكو مدريد يفوز على مايوركا 0/1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - انتهت مباراة ريال مايوركا أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 0/1 لأتلتيكو، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد، على ملعب سون مويس، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدف أتلتيكو مدريد في شباك ريال مايوركا بالدقيقة 61.

 

تشكيل مايوركا ضد أتلتيكو مدريد 

حراسة المرمى: دومينيك جريفز.

خط الدفاع: بابلو مافيو، أنطونيو رايلو، جوهان موجيكا.

خط الوسط: مارتن فليجانت، سامويل كوستا، مانويل مورلانيس، روبر نافارو، سيرجي داردير.

خط الهجوم: فيدات موريكي، سايل لارين.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا 

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خوسي ماريا خيمينيز، كليمنت لينجليت، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: كوكي، بابلو باريوس، رودريجو ريكيلمي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز، جوليانو سيميوني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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