قمة الدوري الإيطالي، الموعد والتشكيل المتوقع لمواجهة إنتر ميلان ونابولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - يحل نابولي مساء اليوم ضيفا خارج ملعبه في جوزيبي مياتزا على الإنتر في قمة مباريات الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ونابولي

وتنطلق مباراة إنتر ونابولي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب جوزيبي مياتزا بسان سيرو بميلانو

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ونابولي

الإنتر

سومر؛ بافارد، أتشيربي، باستوني؛ دارميان، باريلا، تشالانوجلو، مخيتاريان، ديماركو؛ تورام، مارتينيز.

نابولي

ميريت، دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، أوليفيرا، أنجويسا، لوبوتكا، بوليتانو، مكتوميناي، كفاراتسخيليا، لوكاكو.

الإنتر ضد نابولي

ويدخل نابولي المباراة بعد خسارة صادمة على ملعبه على يد أتالانتا، ومع ذلك لا يزال يحتل الصدارة برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الإنتر برصيد 24 نقطة.

ويغيب عن الإنتر فقط كارلوس أوجوستو للإصابة بينما عاد قلب الدفاع فرانشيسكو أتشيربي المرشح للتواجد أساسيًا مع باستوني وبافارد، بينما سيكون دارميان بمركز الظهير الأيمن وديماركو على الجهة اليسرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.