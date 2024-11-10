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قمة الدوري الإيطالي، الموعد والتشكيل المتوقع لمواجهة إنتر ميلان ونابولي - أخبار كلمتك

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قمة الدوري الإيطالي، الموعد والتشكيل المتوقع لمواجهة إنتر ميلان ونابولي - أخبار كلمتك

قمة الدوري الإيطالي، الموعد والتشكيل المتوقع لمواجهة إنتر ميلان ونابولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:15 مساءً -  يحل نابولي مساء اليوم ضيفا خارج ملعبه في جوزيبي مياتزا على الإنتر في قمة مباريات الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ونابولي

 وتنطلق مباراة إنتر ونابولي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب جوزيبي مياتزا بسان سيرو بميلانو

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ونابولي

الإنتر

سومر؛ بافارد، أتشيربي، باستوني؛ دارميان، باريلا، تشالانوجلو، مخيتاريان، ديماركو؛ تورام، مارتينيز.

 

نابولي

ميريت، دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، أوليفيرا، أنجويسا، لوبوتكا، بوليتانو، مكتوميناي، كفاراتسخيليا، لوكاكو.

 

الإنتر ضد نابولي

ويدخل نابولي المباراة بعد خسارة صادمة على ملعبه على يد أتالانتا، ومع ذلك لا يزال يحتل الصدارة برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الإنتر برصيد 24 نقطة.

ويغيب عن الإنتر فقط كارلوس أوجوستو للإصابة بينما عاد قلب الدفاع فرانشيسكو أتشيربي المرشح للتواجد أساسيًا مع باستوني وبافارد، بينما سيكون دارميان بمركز الظهير الأيمن وديماركو على الجهة اليسرى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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