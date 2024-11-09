أشعة جديدة تحسم موقف ربيعة من تدعيم دفاع الأهلي أمام الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:52 صباحاً - الأهلي، يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لآشعة جديدة نهاية الأسبوع الحالي من أجل الوقوف على تطورات إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في مباراة زد امس الأول وذلك من أجل تحديد موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

ووضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتنسيق مع أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية برنامج خاص للاعبي الأهلي خلال فترة الراحة السلبية من أجل تجهيز الجميع لحين العودة إلى التدريبات الجماعية بعد إنتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز وذلك بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجمع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس الأول على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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