مصدر بمنتخب مصر: محمد عبد المنعم قريب من معسكر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:52 صباحاً - منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك اتجاها لاستدعاء محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، لمعسكر الفراعنة المقبل رغم قراره بإراحة اللاعبين المحترفين في أوروبا.

ويأتي هذا التوجه لدى الجهاز الفني للفراعنة بسبب تواجد العديد من الإصابات بين مدافعي التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، أبرزها غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وخالد صبحي مدافع المصري.

وبحسب المصدر، فإن حسام حسن سيحسم موقف محمد عبد المنعم خلال الساعات القادمة، بعد متابعته بعض المدافعين في الأندية التي ستلعب في الدوري الممتاز اليوم السبت.

ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، كلمتك

غياب تريزيجيه ومروان عطية

كما يعاني المنتخب من غياب الثنائي (محمود حسن تريزيجيه المحترف بصفوف الريان القطري، ومروان عطية لاعب الأهلي)، عن مباراة الفراعنة أمام كاب فيردي، وذلك بسبب حصول الثنائي على إنذارين في مباراتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وتابع حسام حسن عدد من اللاعبين خلال الجولة الثانية من مسابقة الدوري التي انطلقت الخميس الماضي، حيث يرغب في ضم وجوه جديدة بمعسكر الفراعنة بالتزامن مع قراره باراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في المعسكر المقبل.

لاعبين يقتربون من العودة لصفوف منتخب مصر

ويراقب حسام حسن كلا من: طاهر محمد طاهر، وإمام عاشور، وحسين الشحات لاعبي الأهلي، وهناك اتجاه كبير لضم مصطفى شوبير سواء شارك أمام زد غدًا أم جلس احتياطيًّا.

كما خرج ياسر إبراهيم من حسابات الجهاز الفني للمنتخب بعد تعرض اللاعب للإصابة والتي أبعدته عن مواجهة زد.

بينما يراقب حسام حسن في الزمالك حسام عبد المجيد الذي أصبح قريبا من الانضمام لمنتخب مصر.

كما يدرس حسام حسن ضم رمضان صبحي ومهند لاشين ومحمود مرعي.

ودخل بقوة محمود زلاكة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، في حسابات حسام حسن بعد إصابة احمد سيد زيزو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالجولة الأولى لبطولة الدوري.

وحدد حسام حسن يوم 13 نوفمبر الجاري للسفر إلى كاب فيردي استعدادًا لمواجهة منتخبها يوم 15 من الشهر ذاته بطائرة خاصة.

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