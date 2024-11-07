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اتحاد جدة يفوز على العروبة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

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اتحاد جدة يفوز على العروبة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

اتحاد جدة يفوز على العروبة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - فاز نادي اتحاد جدة بهدفين مقابل لاشيء أمام فريق العروبة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي.

وأحرز الهدف الأول لاتحاد جدة صالح الشهري في الدقيقة 25.

 

 

وأضاف  ستيفن بيرجوين الهدف الثاني  من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

 

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تشكيل الاتحاد الرسمي ضد العروبة


وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد آل موسى، عبدالإله العمري، ماريو.

في خط الوسط: كانتي، فابينيو، هوساوي.

في خط الهجوم: موسى ديابي، صالح الشهري، بيرجوين.

 

يذكر أن كريم بنزيما مهاجم وقائد الاتحاد، غاب عن المباراة ضد العروبة، بسبب الإصابة.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الاول بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 27 نقطة، خلف المتصدر الهلال بـ 25 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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