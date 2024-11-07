اتحاد جدة يفوز على العروبة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - فاز نادي اتحاد جدة بهدفين مقابل لاشيء أمام فريق العروبة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي.

وأحرز الهدف الأول لاتحاد جدة صالح الشهري في الدقيقة 25.

وأضاف ستيفن بيرجوين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

تشكيل الاتحاد الرسمي ضد العروبة



وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد آل موسى، عبدالإله العمري، ماريو.

في خط الوسط: كانتي، فابينيو، هوساوي.

في خط الهجوم: موسى ديابي، صالح الشهري، بيرجوين.

يذكر أن كريم بنزيما مهاجم وقائد الاتحاد، غاب عن المباراة ضد العروبة، بسبب الإصابة.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الاول بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 27 نقطة، خلف المتصدر الهلال بـ 25 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.