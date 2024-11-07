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صدق أو لاتصدق، الاتحاد ألماني يضم لاعبا من لاتفيا لقائمة المانشافت - أخبار كلمتك

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صدق أو لاتصدق، الاتحاد ألماني يضم لاعبا من لاتفيا لقائمة المانشافت - أخبار كلمتك

صدق أو لاتصدق، الاتحاد ألماني يضم لاعبا من لاتفيا لقائمة المانشافت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:50 مساءً -  اضطرت ألمانيا إلى إجراء تعديل سريع في قائمة لاعبيها لمباراتيها في دوري أمم أوروبا، اليوم الخميس، بعد أن أدرجت على سبيل الخطأ، اسم لاعب من لاتفيا بها.

وأدرج الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، اسم اللاعب اللاتفي داريو سيتس ضمن قائمة المنتخب الوطني، مع لاعبين مثل أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد، وكاي هافيرتز لاعب آرسنال.

ويلعب سيتس (20 عاما) في صفوف هيلموند المنافس بدوري الدرجة الثانية الهولندي، معارا من بارما.

 

وسجل سيتس ظهوره الأول مع منتخب لاتفيا الشهر الماضي، دون أن يكون له أدنى علاقة بالمنتخب الألماني باستثناء أنه خاض مباراة مع منتخب لاتفيا للشباب تحت 21 عاما أمام ألمانيا في عام 2022.

وتم  إزالة اسم سيتس على نحو سريع، وألقى الاتحاد باللوم على "خطأ فني في قاعدة البيانات"، وذلك في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتأهل المنتخب الألماني بالفعل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا قبل آخر مباراتين في المجموعة، أمام البوسنة والهرسك المقررة 16 من الشهر الجاري، وأمام المجر بعدها بثلاثة أيام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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