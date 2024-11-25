أبو الغيط بمنتدى حوارات روما المتوسطية: إسرائيل تريد ابتلاع كل الأراضي الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - شارك أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم في الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة لمنتدى "حوارات روما المتوسطية" في العاصمة الإيطالية روما، بحضور الرئيس الايطالي وعدد من الوزراء العرب والأجانب.

تدعيم العلاقات بين ضفتي المتوسط

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن مشاركة الأمين العام في المنتدى تأتي في إطار حرص الجامعة العربية على تدعيم العلاقات بين ضفتي المتوسط وذلك لطرح كافة التحديات، وتبادل الافكار بين كبار المسؤولين في المنطقتين الذين يشاركون في المنتدى.

وصرح المتحدث الرسمي بأن أبو الغيط عكس خلال كلمته في الجلسة الأولى للمنتدى رؤية الجامعة العربية تجاه الوضع الإقليمي بشكل عام، وسبل وفرص استعادة الاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وشارك في تلك الجلسة كل من وزراء خارجية ايطاليا ومصر والاردن ولبنان والهند ووزيرة الدولة الامارتية للشؤون الخارجية، حيث اكد الأمين العام للجامعة على ان حل الدولتين يظل الحل الوحيد الذي يُحقق السلام القائم على العدالة والكرامة، والقابل للاستدامة والاستمرار مشددًا على ان البديل هو نظام الفصل العنصري القائم حاليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذا النظام لا يمكن تثبيته سوى بالعنف والقهر، وأن الفلسطينيين يدفعون ثمن استمرار الاحتلال من دمائهم.

احتمالات التعايش المستقبلي بين العرب واليهود،

وأوضح أبو الغيط في كلمته أن اسرائيل تسعى لضم الاراضي الفلسطينية كلها، والسيطرة عليها من النهر إلى البحر. وأن الرؤية التي تحكم فكر الحكومة الحالية هي رؤية استيطانية توسعية.

وشدد ابو الغيط على أن السلام يظل الخيار الوحيد، ولكن ما تفعله اسرائيل من اجرام يقضي على احتمالات التعايش المستقبلي بين العرب واليهود، مؤكدا ان تصور اسرائيل بامكانية الحصول على السلام والأمن من دون حصول الفلسطينيين على حقهم في الاستقلال يعد وهما كبيرا.

ومن المنتظر ان يشارك ابو الغيط مساء اليوم في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في مدينة فيوجي، والذي سيشارك فيه عدد من وزراء الخارجية العرب الى جانب اعضاء المجموعة وذلك لمناقشة تطورات الوضع في غزة ولبنان.

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