في عيد ميلاده الـ46، سر رفض أبو تريكة الانضمام للمنتخب بكأس أمم أفريقيا 2010 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - يعد محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية وأسطورة النادي الأهلي الأسبق، واحدا من أبرز وألمع اللاعبين الذين حفروا أسماءهم في تاريخ الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية.

وتحل اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر ذكرى ميلاد محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي الأسبق، الـ 46 فهو من مواليد 7 نوفمبر من العام 1978.

لماذا رفض أبو تريكة الانضمام للمنتخب 2010؟

وكشف المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم السابق حسن شحاتة، عن سبب عدم انضمام محمد أبو تريكة عن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية: محمد أبو تريكة رفض الانضمام إلى منتخب مصر في 2010 بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وعدم استطاعته في المشاركة مع منتخب مصر.

وتابع حسن شحاتة: طلبتُ من محمد أبو تريكة الانضمام إلى قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010 من أجل تحفيز اللاعبين وقراءة القرآن حتى ولكنه رفض.

واستكمل حديثه قائلًا: رفض محمد أبو تريكة الانضمام إلى منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010 وقال لي نصًا: “مش هاجي وأنا مش هلعب وآخد مكان لاعب ممكن يلعب”.

تصريحات أبو تريكة عن رفض الانضمام للمنتخب

وتحدث محمد أبو تريكة عن واقعة رفضه الانضمام للمنتخب قائلا: "قبل البطولة كنت أعاني من إصابة بشرخ إجهادي في وجه القدم ولا أعرف مصير مشاركتي مع المنتخب، لذلك جلست مع حسن شحاتة المدير الفني وطلبت منه ألا يضمني لقائمة مصر وأن يضم أحد اللاعبين الجاهزين بدلا مني".

وأضاف تريكة خلال لقائه بقناة beIN sports: “جاء طلبي حتى لا أضيع على المنتخب مكانا في القائمة، يستطيع حسن شحاتة ضم لاعب آخر في هذا المكان ليستفيد منه لأنني لا أعرف متى سأتعافى من الإصابة”.

شحاتة قرر ضم أبو تريكة رغم إصابته

وتابع: لكن حسن شحاتة جلس معي قبل السفر إلى أنجولا في المعسكر وأخبرني أنه قرر ضمي للقائمة وأنه ناقش الأمر مع الجهاز الفني واتخذوا هذا القرار".

وأكمل: حسن شحاتة أخبرني بفكره للمنتخب في البطولة وضرورة تواجدي معهم، وأكد لي أن أتعافى من الإصابة بشكل طبيعي، وعندما أكون جاهزا للمشاركة سوف يدفع بي في المباريات.

وأتم: لكني أكدت له أنني لن أستطيع المشاركة في البطولة ويجب أن يضم أحد اللاعبين الجاهزين حتى لا يخسر المنتخب مكانا في قائمة البطولة.

وكانت مصر قد حصلت على بطولة 2010 والتي أقيمت في أنجولا.

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