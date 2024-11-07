فليك يقود برشلونة لإنجاز تاريخي بعد خماسية النجم الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - قاد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، الفريق الكتالوني لرقم تاريخي، من خلال الانتصار بنتيجة 5-2 على النجم الأحمر الصربي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بدوري أبطال أوروبا.

فليك يقود برشلونة لإنجاز تاريخي



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة قد سجل 55 هدفا في أول 16 مباراة من موسم واحد في جميع البطولات، للمرة الأولى في تاريخه، متجاوزا رقمه السابق البالغ 54 هدفا والذي حققه في موسم 1951/1950 تحت قيادة المدرب فيرديناند داوشيك.

ويقدم برشلونة تحت قيادة فليك مستويات رائعة هذا الموسم، إذ يتصدر جدول ترتيب الليجا بفارق 9 نقاط عن الوصيف ريال مدريد (لديه مباراة مؤجلة)، فيما يملك 9 نقاط في دوري الأبطال جعلته في المركز السادس.



وسجل أهداف برشلونة في مباراة الأمس كل من: روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، إينيجو مارتينيز، رافينيا، وفيرمين لوبيز في الدقائق (13، 43، 53، 55، و76)، بينما سجل للنجم الأحمر سيلاس وميلسون في الدقيقتين (27، 84).



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.