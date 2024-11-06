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3 من الأهلي و5 من النصر، العين الإماراتي يطيح بمدربه كريسبو - أخبار كلمتك

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3 من الأهلي و5 من النصر، العين الإماراتي يطيح بمدربه كريسبو - أخبار كلمتك

3 من الأهلي و5 من النصر، العين الإماراتي يطيح بمدربه كريسبو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:11 مساءً - يستعد نادي العين الإماراتي للإعلان عن رحيل مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو خلال الساعات القادمة بسبب سوء النتائج.

وبحسب التقارير الصحفية اليوم الأربعاء فإن العين الإماراتي قرر إقالة مدربه، هيرنان كريسبو، من تدريب الفريق، بعد الهزيمة بخماسية أمام النصر.

وخسر العين بطل دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، أمام الأهلي قبل أيام في كأس انتركونتيننتال بثلاثية نظيفة قبل أن يخسر أمام النصر السعودي بخماسية في دوري أبطال آسيا بالأمس.

وفاز النصر السعودي على العين الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

وسجل أهداف النصر كل من تاليسكا “هدفين” وكريستيانو رونالدو وأنجولو وويسلي فيما سجل الكوري بارك يونج هدف العين الوحيد.

وحصد النصر 10 نقاط على مدار 4 مباريات في دوري النخبة الآسيوي، مقابل نقطة وحيدة في جعبة العين.

تشكيل النصر السعودي ضد العين الإماراتي

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تشكيل العين الإماراتي ضد النصر 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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