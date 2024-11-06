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بعد تبرئته من الاغتصاب، ميندي يفوز بمعركته القضائية ضد مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

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بعد تبرئته من الاغتصاب، ميندي يفوز بمعركته القضائية ضد مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

بعد تبرئته من الاغتصاب، ميندي يفوز بمعركته القضائية ضد مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:11 مساءً - فاز الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب نادي لوريان الفرنسي، بالدعوى القضائية التي رفعها ضد فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على مستحقاته.

 

ورحل ميندي عن صفوف السيتي في الصيف الماضي عقب انتهاء عقده بعدما قرر النادي عدم تجديد العقد على خلفية اتهامه في عدة قضايا اغتصاب أثناء تواجده في إنجلترا.

ورفع ميندي رفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي للحصول على مستحقاته التي توقف النادي عن دفعها بعد التهم التي تعرض لها الفرنسي.

كان نادي مانشستر سيتي  أوقف اللاعب وتوقف عن دفع رواتبه بعدما تم اتهامه بالاغتصاب.

وطلب ميندي  الحصول على  11 مليون جنيه إسترليني، لكنه سيحصل على الجزء الأكبر من المبلغ  .

وكان  بنجامين ميندي  لاعب مانشستر سيتي السابق حصل  على البراءة من اتهامات باغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى.

وواجه ميندي، البالغ من العمر 28 عامًا، اتهامات بمحاولة اغتصاب امرأة أخرى تبلغ من العمر 29 عامًا زعمت أنه تحرش بها في منزله قبل عامين.

يأتي ذلك بعد أن بُرئ اللاعب الفرنسي من اتهامات باغتصاب ست سيدات في محاكمة سابقة في يناير الماضي.


كما بُرئ لاعب كرة القدم، الذي انتهى عقده مع مانشستر سيتي، من ستة اتهامات بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي في محاكمة سابقة نظرت في دعاوى قضائية رفعتها أربع مراهقات.

لكن المحلفين فشلوا في ذلك الوقت في التوصل إلى أحكام فيما يتعلق بتهمتين بالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار بإعادة المحاكمة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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