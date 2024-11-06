مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

منتخب 2005 يواجه تنزانيا وديا، موعد المباراة ومكانها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منتخب 2005 يواجه تنزانيا وديا، موعد المباراة ومكانها - أخبار كلمتك

منتخب 2005 يواجه تنزانيا وديا، موعد المباراة ومكانها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - منتخب 2005، يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام نظيره منتخب تنزانيا 

وتأتي مباراة منتخب 2005 أمام نظيره التنزاني في إطار استعداداته لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تنزانيا

تنطلق مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام تنزانيا في الثامنة مساءا على ملعب الدفاع الجوي 

روجيرو ميكالي، كلمتك

إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب 

 وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والأهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.. 

 

جمال علام يجتمع مع جهاز منتخب 2005

 وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه خالد الدرندلى ومحمد ابو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم الكابتن إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان واحمد ايهاب الاداريين.

ورحب ميكالى بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق