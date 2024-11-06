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دوري أبطال أوروبا، أرقام سلبية تطارد بنفيكا أمام بايرن ميونيخ - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، أرقام سلبية تطارد بنفيكا أمام بايرن ميونيخ - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، أرقام سلبية تطارد بنفيكا أمام بايرن ميونيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - يستقبل بايرن ميونخ نظيره بنفيكا على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ارقام سلبية لبنفيكا أمام بايرن


ويملك بايرن ميونخ سجلًا رائعًا أمام بنفيكا، حيث واجه الفريق البرتغالي في 12 مباراة سابقة ولم يخسر خلالها في أي لقاء، بتحقيق 9 انتصارات والتعادل 3 مرات، ولا يوجد فريق واجه آخر في نفس عدد المباريات في المسابقة الأوروبية دون التعرض لأي هزيمة.

وبالنظر إلى المباريات السابقة بينهما على ملعب البايرن، حقق البافاري الانتصار في كل المواجهات الست السابقة، مسجلًا 24 هدفًا بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة، وأتت آخر مواجهة في شهر نوفمبر من عام 2021 وحقق البايرن حينها فوزًا كبيرًا بنتيجة (5-2).

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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