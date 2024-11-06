تقارير: عمر مرموش مطلوب في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - دخل النجم المصري عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن اهتمامات أندية الدوري السعودي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وبحسب تقارير صحفية سعودية فأن مرموش يتواجد ضمن قائمة اللاعبين المطلوبة بشدة للتعاقد معها في الصيف القادم.

وخطف مرموش الأنظار بشدة في الموسم الحالي بعد تألقه ومساهمته في 17 هدفًا في الدوري الألماني واحتلاله المركز الثاني بين هدافي البوندسليجا خلف هاري كين.

وما زال لم يصدر أي شيء رسمي بخصوص المفاوضات في ظل طلب فرانكفورت من 40 إلى 60 مليون يورو للتخلي عن خدمات الدولي المصري.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الموسم المقبل.

وبحسب شبكة بي بي سي البريطانية فإن حلم نادي الهلال واضح وهو التعاقد مع محمد صلاح للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأضافت: رغبة نادي الهلال قوية جدًّا للتعاقد مع اللاعب في صيف كأس العالم للأندية 2025 وحاليًّا الهلال ينافس برشلونة في الوقت الحالي للتعاقد مع صلاح.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ولا توجد أي مؤشرات حول إمكانية تجديد عقده حتى الآن.

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