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الرياضة - 04:32 - الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنما بذكرى يوم الاستقلال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:32 - الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنما بذكرى يوم الاستقلال - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:32 - الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنما بذكرى يوم الاستقلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوسيه راؤول مولينو كينتيرو، رئيس جمهورية بنما، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية بنما بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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