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الرياضة - 11:12 - في اليوم الأخير.. ارتفاع أسهم ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:12 - في اليوم الأخير.. ارتفاع أسهم ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:12 - في اليوم الأخير.. ارتفاع أسهم ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:12 مساءً - ارتفعت أسهم شركة التواصل الاجتماعي المملوكة للرئيس السابق، دونالد ترامب، في اليوم الأخير قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ارتفعت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا ( DJT )، الشركة الأم لشركة Truth Social، بنسبة 16% يوم الاثنين. ولم يكن هناك أي محفز واضح لهذه الزيادة.

كان السهم متقلبًا للغاية منذ طرحه للتداول العام في مارس: فقد تضاعفت قيمته أربع مرات على مدى خمسة أسابيع قبل أن ينخفض بنسبة 41% خلال جلسات التداول الثلاث الماضية.

لقد استخدم المتداولون أسهم ترامب كنوع من مقياس فرص إعادة انتخاب الرئيس السابق. لا يتم تداول أسهم الشركة على أساس الصحة الأساسية لأعمال الشركة، والتي تعد ضئيلة بالمقارنة بمنافسيها الأكثر شهرة مثل X وTikTok وInstagram.

على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن السباق الرئاسي لا يزال متقاربًا للغاية، إلا أن أسواق المراهنات عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة أعطت ترامب الأفضلية على نائبة الرئيس كامالا هاريس، ويعزو محللو السوق زيادة أسهم ترامب إلى الاتجاه في مواقع التنبؤ.

وعلى نحو مماثل، عندما بدأت هاريس في العودة إلى أسواق المراهنات عبر الإنترنت، بدأت أسهم ترامب الإعلامية في الانهيار. وتسبب الانخفاض الحاد في خسارة 2.4 مليار دولار من صافي ثروة ترامب بين الأربعاء والجمعة، وهو ما قلص بشكل كبير المكاسب التي حققها ترامب خلال الشهر السابق والتي بلغت 3.6 مليار دولار.

وأضافت مكاسب يوم الإثنين نحو نصف مليار دولار إلى صافي ثروة ترامب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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