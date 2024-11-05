موقف اتحاد الكرة من أزمة لجنة الحكام مع محمد عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - سادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة حول حرب التصريحات والتسريبات من لجنة الحكام.

ورفض اتحاد الكرة فكرة تسريب التسجيل الصوتي لمحمد عادل مع محمد سلامة حكم الفار خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن المجلس سيتدخل في الأزمة خاصة بعد الجلسة مع الحكم محمد عادل والذي نفى بأنه لم يصدر منه أي حديث أو لفظ مع حكم الفار مثلما تردد وعلى اللجنة أن تظهر التسجيل أو يتم إرساله إلى النيابة.

وتابع المصدر: تصريحات محمد عادل خلال كانت خلال الجلسة كانت صادمة لذلك سيحقق الاتحاد مع اللجنة وسيتم التدخل لحل الأزمة لاتخاذ القرار المناسب.

تفاصيل جلسة إبراهيم نورالدين مع محمد عادل

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، تفاصيل جلسة إبراهيم نور الدين رئيس اللجنة، مع الحكم محمد عادل، لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام أن إبراهيم نور الدين أكد خلال الجلسة خطأ محمد عادل في احتساب ضربة الجزاء لصالح نادي الزمالك، وأن المحادثة الصوتية بين الحكم ومحمد سلامة حكم الفار تؤكد أن الأخير أرسل لعادل لمتابعة قراره عن طريق تقنية الفيديو وقول الحكم “يخريب…. اللعبة صعبة”.

ليرد محمد عادل على ابراهيم نور الدين: "لو فيه تسجيل صوتي بيني وبين ميدو يؤكد ذلك طلعه أو ابعته للنيابة للكشف عن مصدر الصوت نفسه، وأنا لم أتحدث بهذا الأسلوب أو نص الحوار الذي تردد في وسائل الإعلام.

وتابع المصدر: بأن ابراهيم نور الدين أنهى الجلسة بعد الاستماع لمحمد عادل، وتأكيد الأخير على اعلان المحادثة الصوتية للاعلام إذا صدر منه أي محادثة بهذا اللفظ وأن الحديث مع محمد سلامة كان نصا: "الكرة ضربت في الأرض وخبطت في إيده" فقط.

وشدد عادل خلال الجلسة على أنه لم يصدر منه أي حديث آخر، ومن يمتلك تسجيلا صوتيا يعرضه على الإعلام نافيا ما تردد حول قوله “يخريب…”.

يذكر أن محمد سلامة لم يحضر جلسة الاستماع اليوم باتحاد الكرة.

إبراهيم نور الدين: لم تصدر أي قرارات ضد محمد عادل

من جانبه، قال إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لم يصدر أي قرار بإيقاف محمد عادل حكم لقاء الزمالك ضد البنك الأهلي الذي فاز به الفريق الأبيض بنتيجة (3-2)، الجمعة الماضي، في الجولة الأولى للدوري المصري.

تصريحات إبراهيم نور الدين

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات عبر قناة "المحور": "لجنة الحكام استمعت لرأي محمد عادل وسيتم الإعلان عن القرارات بكل شفافية بشأن هذه المباراة، وهناك تحقيق بشأن تسريب محادثة غرفة تقنية الفيديو".

وأشار إلى أنه يحترم تاريخ محمد عادل التحكيمي ولم يواجهه بأي أخطاء في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، موضحا أنه طلب في بداية الموسم الاستعانة بعادل كحكم لتقنية الفيديو لتخطيه سن الـ45 عاما.

وأكد أنه لا يوجد خلاف بينه وبين محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، موضحا أنه داعم بكل قوة لأي رئيس للجنة الحكام ولا يسعى لمنصب.

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