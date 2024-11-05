الرياضة - 02:17 - الفراخ البيضاء بكام؟ أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 5-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:17 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. يحرص المواطنون على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-11-2024 عبر جوجل، حرصا منهم على شراء الفراخ وفقا للسعر الحالي.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-11-2024

يسجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء، 69 جنيها للكيلو في المزارع، ويصل متوسط سعر بيع الدواجن الصغيرة التي تزن كيلو و700 جرام مبلغ 71 جنيها، ويتراوح متوسط أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك 80 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» اليوم الثلاثاء في داخل المزرعة 97 جنيهًا، ويتراوح سعر الكيلو داخل في المحلات للمواطنين ما بين 105 إلى 120 جنيه للكيلو.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-11-2024

فيما سجل سعر البانيه اليوم الثلاثاء نحو 185جنيهًا للكيلو الواحد وهذه الأسعار للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن ما بين مبلغ 35 حتى 46 جنيهًا.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن ما بين 22 إلى 23 جنيهًا.

ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 23 إلى 24 جنيهًا.

ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 19 إلى 20 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 5-11-2024

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء نحو مبلغ 156 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 166 جنيهًا.

فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 153 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ163 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدى اليوم الثلاثاء إلى 155 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ165 جنيهًا.