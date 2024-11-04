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الكرة الطائرة، سيدات الزمالك يفزن على المقاولون العرب 3-2 - أخبار كلمتك

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الكرة الطائرة، سيدات الزمالك يفزن على المقاولون العرب 3-2 - أخبار كلمتك

الكرة الطائرة، سيدات الزمالك يفزن على المقاولون العرب 3-2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25- 22  لصالح المقاولون العرب

25 - 20  لصالح الزمالك

25 -  15 لصالح الزمالك

25 - 21 لصالح المقاولون العرب

15 - 11 لصالح الزمالك

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره هليوليدو، يوم الجمعة القادم، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون العرب، والطيران، وهليوليدو".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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